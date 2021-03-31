شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع : «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» حماية للكوكب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع :إعلان سمو سيدي ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر ، تعزيز لشراكة المملكة إقليميًا ودوليًا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" ، أن المبادرتين أيضا تعملان على حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة .