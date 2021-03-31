شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر وإتلاف 6 أطنان خضروات وخردوات مستعملة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة في نطاق بلدية المسفلة , حملة رقابية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة هذه الظواهر السلبية والحد من انتشارها.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1.50 طن من الخضروات المشكلة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين بحارة الأشراف وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة.

وفي السياق ذاته قامت الفرق الرقابية بالأمانة بمتابعة الباعة الجائلين المخالفين بحوش بكر، وتمكنت من مصادرة 5 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة، حيث تم إتلافها في الموقع، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

من جانب آخر ضبطت الفرق الرقابية للأمانة في نطاق بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية سيارة نقل محملة بـ 29 كرتون عصير منتهي الصلاحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على قائد المركبة، وإتلاف كامل الكمية في الحال.