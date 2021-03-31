رياح مثيرة للأتربة وخلايا رعدية خلال ساعات.. والصخري يوضح المناطق المتأثرة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، ليس مستبعدًا أن تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتكوّن الخلايا الرعدية والتكوينات الممطرة المتوقع تشكلها، خلال مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف: أن تلك الحالة تشمل أجزاء من منطقة حائل خصوصًا جنوبها الغربي وجنوبها وأجزاء من منطقة القصيم خصوصًا غربها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس غدٍ الخميس، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق «حائل، القصيم، والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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