3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيرة إلى أن 3 مناطق تصدرت عدد الإصابات اليومية الجديدة.

وسجلت منطقة الرياض 234، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 110 حالات، وسجلت منطقة مكة المكرمة 103 حالات إصابة جديدة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 21، وسجلت حائل 16 حالة، وعسير 15، وجازان 14، والقصيم 12 وتبوك 10 حالات والجوف 8، وسجلت منطقتا نجران والباحة 5 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات 390007 حالات، تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 378083 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6669 حالة

وتصدرت الرياض الإصابات الجديدة في المملكة مسجلة 234 إصابة فيما سجلت المنطقة الشرقية 110 إصابات، تلتها مكة المكرمة بـ103 إصابات ثم الحدود الشمالية بـ32 إصابة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية.

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.



وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: أصحاب «وضع محصَّن» ليسوا ملزمين بالحجر بشرط