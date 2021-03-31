ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فور وصوله إلى العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء.

وكشف الكاظمي عن زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك لتوطيد العلاقة المميزة بين البلدين، قائلاً: «زيارتي للسعودية تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة».

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«الكاظمي» يزور السعودية اليوم لإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة