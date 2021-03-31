أخبار السعودية اليوم.. سفير المملكة بالقاهرة يعلن مَدَّ فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالرياض.. و«الأمن السيبراني» يوجه تحذيرًا لمستخدمي «جوجل كروم»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية وذلك لتوطيد العلاقة المميزة بين البلدين، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فور وصوله إلى العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، وكشف الكاظمي عن زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك لتوطيد العلاقة المميزة بين البلدين، قائلاً: «زيارتي للسعودية تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة».

سفير المملكة بالقاهرة: مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالسعودية

أكد سفير المملكة في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة، وكانت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، التقت السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والموجودين بمصر، عقب تلقيها العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، والموجودين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

فيديو.. بعد الإعلان عن برنامج «شريك».. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 1.8%

ارتفع مؤشر السوق السعودية في بداية تداولات اليوم الأربعاء بأكثر من 1.8%، بعد إعلان صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس عن برنامج "شريك"، ووصل مؤشر السوق السعودية إلى 9810.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم 125 شركة، فيما تراجعت أسهم 22 شركة مدرجة، ووصل إجمالي قيم التداولات إلى 570.68 مليون ريال، بعد التداول على 18.171 مليون سهم، وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة خلال تداولات اليوم؛ إذ قفز مؤشره بنسبة 3%، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، والمرافق العامة بنسبة 1.51%.

الحج والعمرة: التطعيم بلقاح كورونا ليس شرطًا لأداء «عمرة رمضان» حتى الآن

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا حتى الآن للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الحج والعمر على موقع «تويتر»: «حتى الآن غير مطلوب»، مضيفًا: «الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة».

إغلاق 11 مسجدًا في 6 مناطق لإصابة مصلين بكورونا.. وإعادة فتح 14 أخرى

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين، وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

الأفواج الأمنية بجازان تضبط 94 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من ضبط (94) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا، وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة، فيما تم ضبط (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا.

تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» لمستخدمي «جوجل كروم»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة رقم «2021-2700» عن وجود ثغرات عدة في متصفح جوجل كروم، موضحًا أنّ جميع القطاعات مستهدفة من هذه الثغرات، ويمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة، وأوضح المركز في تحذيره الذي حمل رقم 2021-2700 أنّ «مستوى الخطورة عالي ـ القطاع المستهدف: الكل»، وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح نسخة 89.0.4389.114؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة.

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء «GASTAT»، اليوم الأربعاء، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين «15 سنة فأكثر» من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى «7.4%» مقارنةً بـ«8.5%» خلال الربع الثالث من نفس العام، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر»؛ حيث بلغ «12.6%» في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنةً بـ«14.9%» خلال الربع الثالث من نفس العام.

وزارة العدل توضّح آلية رفع الشكاوى والاستفسارات عبر بوابة ناجز

أوضحت وزارة العدل آلية رفع الشكاوى والاستفسارات عبر بوابة ناجز، وحددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر 6 خطوات لإرسال الشكاوى والاستفسارات بنجاح وهي تسجيل دخول على بوابة ناجز ثم الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد واختيار أيقونة التواصل العدل 1950 ثم إنشاء طلب جديد وتعبئة البيانات أخيرًا الضغط على إرسال.

«الحصيني»: أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للغبار على 7 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على مناطق عدة بالمملكة؛ وذلك خلال الـ24 ساعة المقبلة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم لأربعاء 18/8 حتى صباح الخميس 1442/8/19هـ -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير ومكة خاصة المرتفعات وشرقها وشمال الشرقية مع رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة».

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