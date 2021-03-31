الوزير آل الشيخ يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة لـ«أهمية ترشيد استهلاك المياه»

وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بالتحدث في خطبة الجمعة المقبلة، عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بالتحدث في خطبة الجمعة القادمة 20 / 8 / 1442هـ عن أهمية ترشيد استهلاك المياه».

وأضاف: «وما حث عليه ديننا الحنيف من ضرورة المحافظة عليها، والتأكيد على حسن استخدامها في المنزل والمسجد ومكان العمل».

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