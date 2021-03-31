بالصور.. «شرطة الجوف» تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

تتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، متابعة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقًا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

ورافقت «واس» أمس، الجهات الأمنية بمدينة سكاكا لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.

وتقوم شرطة الجوف بضبط المخالفات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية.

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