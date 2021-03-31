نائب أمير «الشرقية»: الفروسية جزء من تاريخ المملكة العريق

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية، وذلك دعمًا للموروث الوطني، وما تمثله هذه الرياضة من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق.

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية، باهتمام القيادة الرشيدة بدعم هذه الرياضة، من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمها وتطويرها، إلى جانب إقامة العديد من البطولات العالمية التي جذبت أنظار العالم، وحوَّلت المملكة إلى قبلة للمنافسة على أغلى الجوائز في عالم منافسات الخيول.

جاء ذلك خلال تكريم بن فهد في الإمارة، اليوم، محافظ الخفجي، رئيس مجلس نادي الفروسية، محمد الهزاع، ورئيس وكبير الإداريين في شركة أرامكو لأعمال الخليج، عازب القحطاني، وفريق عمل موسم الفروسية بمحافظة الخفجي، لعام 2021 والجهات الداعمة.

من جانبه، ثمَّن محافظ الخفجي، اهتمام ودعم سمو الأمير أحمد بن فهد، لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام، والأنشطة الرياضية بشكل خاص، والتي يشارك فيها شباب المحافظة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في نجاح موسم الفروسية.

اقرأ أيضًا:

رئيس «الفروسية»: لهذا السبب تربع «كأس السعودية» على المرتبة الأولى عالميًا

غدًا.. نائب أمير حائل يرعى حفل السباق الـ21 للفروسية بالمنطقة ‏