الأفواج الأمنية بجازان تضبط 94 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من ضبط (94) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بمحافظتي الدائر وفيفا.

وأوضح العقيد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر تمكنت من ضبط (70) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر مخبأة داخل خزان وقود مركبة، فيما تم ضبط (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمحافظة فيفا.

أشار إلى أنه تم القبض على المتورطين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.