الفيصل يشهد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع

وشهد خلال الزيارة انطلاقة طلائع الرحلات وجاهزية المحطة والقطارات وجداول الرحلات، ومن جهته نوه الرميح إلى قدرة القطار على العمل بكامل طاقته في مواسم الذروة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة برفع معدلات الوقاية.
وبين الرميح في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة يعمل بقدرة نقل يومية تصل إلى 54 قطارا، ومعها سينقل القطار الواحد أكثر من 200 مسافر بالاتجاه الواحد كما ينقل 417 مسافرا بالاتجاهين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات التباعد، وبسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة، بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان من العام الجاري، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ بأعلى خطط التشغيل، مضيفا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.
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