السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا UNEP)، اليوم ، عبر الاتصال المرئي، وتضمن المنتدى إقامة جلسة متخصصة بعنوان (جائحة

كما قدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ورقة عمل تضمنت استعراضاً للجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة خلال فترة الجائحة في مجال البيئة.

وتناول المنتدى الآثار البيئية الرئيسية لجائحة (Covid-19) في المنطقة، وتأثيرها على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية، والخطوات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر المستقبلية بسبب "الضربة المزدوجة" لتأثير الأمراض الحيوانية المصدر وتغير المناخ في المنطقة، وتدابير السياسة التي يمكن التوصية بها لاعتماد التعافي الأخضر، ومنظور القطاع الخاص في إعادة البناء بشكل أفضل خلال مرحلتي ما بعد الجائحة وما بعد التعافي.

// انتهى //

16:57ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا UNEP)، اليوم ، عبر الاتصال المرئي، وتضمن المنتدى إقامة جلسة متخصصة بعنوان (جائحة كورونا وآثارها على البيئة).كما قدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ورقة عمل تضمنت استعراضاً للجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة خلال فترة الجائحة في مجال البيئة.وتناول المنتدى الآثار البيئية الرئيسية لجائحة (Covid-19) في المنطقة، وتأثيرها على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية، والخطوات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر المستقبلية بسبب "الضربة المزدوجة" لتأثير الأمراض الحيوانية المصدر وتغير المناخ في المنطقة، وتدابير السياسة التي يمكن التوصية بها لاعتماد التعافي الأخضر، ومنظور القطاع الخاص في إعادة البناء بشكل أفضل خلال مرحلتي ما بعد الجائحة وما بعد التعافي.// انتهى //16:57ت م0194

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