السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تبحث مستقبل الشراكة والتعاون مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، ومستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الفضاء، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال عام 2014م، وركز الاجتماع على أهمية المبادرة في إطلاق مسار تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء من خلال تعليم وتدريب المواطنين السعوديين الموجودين في الصين الذين يدرسون في مسارات علمية ذات علاقة بالقطاع.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، و الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، و سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

// انتهى //

16:54ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - عبر الاتصال المرئي - اليوم معالي مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) تشانغ كيجيان .وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، ومستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الفضاء، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال عام 2014م، وركز الاجتماع على أهمية المبادرة في إطلاق مسار تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء من خلال تعليم وتدريب المواطنين السعوديين الموجودين في الصين الذين يدرسون في مسارات علمية ذات علاقة بالقطاع.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، و الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، و سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.// انتهى //16:54ت م0192

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