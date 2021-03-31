السعودية اليوم / 1000 مشارك ومشاركة في لقاء "تمهين التعليم" بعسير



أبها 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والتطوير المهني التعليمي للبنات، أمس، لقاء تربويا عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان " تمهين التعليم " بمشاركة حوالي 1000 متدرب ومتدربة.

وأكد مدير تعليم المنطقة سعد الجوني على أهمية تمهين التعليم وزيادة عمليات التطوير المهني لتحقيق التحول المنشود وفق التغيرات المتتالية في ظل توجهات وزارة التعليم والتي ستحقق رؤية المملكة 2030.

تلا ذلك تقديم خمس أوراق عمل تناولت تمهين التعليم واقع وتطلعات ، ولائحة الوظائف التعليمية وأهدافها وانعكاسها على المعلم ومهنة التعليم، والمعلم والمعايير المهنية، والرخصة المهنية للمعلمين.

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16:51ت م

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