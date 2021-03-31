اجتماعي/ جمعية الأطفال ذوي الإعاقة توقع مذكرة تعاون مع جامعة حائل للتدريب الميداني للطلاب والطالبات



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

وقعت جمعية‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة وجامعة‭ ‬حائل اليوم مذكرة تعاون في مجالات التدريب تمتد لـ 5 سنوات، بحضور معالي مدير الجامعة‬ الدكتور ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬البراهيم، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وعدد من مسؤولي الجامعة والجمعية، وذلك في مقر مركز الجمعية بالرياض. ‭ ‭

وأشاد معالي الدكتور‭ ‬البراهيم بالشراكة المتميزة بين الجامعة والجمعية التي تمتد لسنوات، قامت خلالها جامعة حائل بمساندة برامج وخدمات الجمعية، مثمناً دور الجمعية البارز كمؤسسة إنسانية وعلمية لخدمة هذه الفئة الغالية من الأبناء في مختلف مناطق المملكة، ولإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الجامعات

من جهته أعرب المدير التنفيذي للجمعية عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة حائل على دعم الجمعية المتواصل، منوهاً بحرص معاليه على الاطلاع على تطورات ومستجدات خدمات الجمعية، خلال زيارة أقسام ووحدات مركزي الجمعية في حائل والرياض باستمرار.

وأوضح الدكتور التميمي أن مذكرة التعاون مع الجامعة تتضمن تنظيم الجمعية‬ لدورات تدريبية ميدانية لطلاب وطالبات الجامعة في أقسام وكليات ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية، وكذلك في مجالات ‬العلاج‭ ‬الطبيعي ‬و‬الوظيفي‭ ‬والنفسي‭ ‬ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات في سنة ‬الامتياز.

وبين أن التعاون يشمل دراسة‭ ‬مقترحات‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة، وتسهيل‭ ‬مهام‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬والمبتعثين‭ ‬بقسم‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬وقسم‭ ‬التربية‭ ‬وقسم‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجامعة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬لدى‭ ‬الجمعية، إلى جانب تنفيذ‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة، ونشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬أوعية‭ ‬علمية‭ ‬معتبرة، وبالمقابل تقوم الجامعة بدعم برنامج رسومات وإبداعات الأطفال.

// انتهى//

16:51ت م

0188



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسوقعت جمعية‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة وجامعة‭ ‬حائل اليوم مذكرة تعاون في مجالات التدريب تمتد لـ 5 سنوات، بحضور معالي مدير الجامعة‬ الدكتور ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬البراهيم، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وعدد من مسؤولي الجامعة والجمعية، وذلك في مقر مركز الجمعية بالرياض. ‭ ‭وأشاد معالي الدكتور‭ ‬البراهيم بالشراكة المتميزة بين الجامعة والجمعية التي تمتد لسنوات، قامت خلالها جامعة حائل بمساندة برامج وخدمات الجمعية، مثمناً دور الجمعية البارز كمؤسسة إنسانية وعلمية لخدمة هذه الفئة الغالية من الأبناء في مختلف مناطق المملكة، ولإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الجامعات السعودية .‬‬‬من جهته أعرب المدير التنفيذي للجمعية عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة حائل على دعم الجمعية المتواصل، منوهاً بحرص معاليه على الاطلاع على تطورات ومستجدات خدمات الجمعية، خلال زيارة أقسام ووحدات مركزي الجمعية في حائل والرياض باستمرار.وأوضح الدكتور التميمي أن مذكرة التعاون مع الجامعة تتضمن تنظيم الجمعية‬ لدورات تدريبية ميدانية لطلاب وطالبات الجامعة في أقسام وكليات ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية، وكذلك في مجالات ‬العلاج‭ ‬الطبيعي ‬و‬الوظيفي‭ ‬والنفسي‭ ‬ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات في سنة ‬الامتياز.وبين أن التعاون يشمل دراسة‭ ‬مقترحات‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة، وتسهيل‭ ‬مهام‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬والمبتعثين‭ ‬بقسم‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬وقسم‭ ‬التربية‭ ‬وقسم‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجامعة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬لدى‭ ‬الجمعية، إلى جانب تنفيذ‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة، ونشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬أوعية‭ ‬علمية‭ ‬معتبرة، وبالمقابل تقوم الجامعة بدعم برنامج رسومات وإبداعات الأطفال.// انتهى//16:51ت م0188

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ جمعية الأطفال ذوي الإعاقة توقع مذكرة تعاون مع جامعة حائل للتدريب الميداني للطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.