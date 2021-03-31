السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء: المبتعثون في الخارج سفراء للوطن وننتظر منهم المساهمة في نهضته بعد عودتهم



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أن الجامعات

لافتًا إلى أن ولاة الأمر حفظهم الله قد أسندوا هذه الأمانة للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها وكلفوهم بمهنة التعليم للحفاظ على عقول الطلاب والطالبات وتعزيز انتمائهم الوطني وولائهم لهذه البلاد الغالية، وكذلك تنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم بأن تكون الجامعات قريبة من طلبتها كافة في مختلف المواقع، وبخاصة المبتعثين والمبتعثات في الخارج.

وأوضح "السيف" خلال لقائه الافتراضي بمبتعثي ومبتعثات الجامعة في دول الابتعاث، والذي امتد على مدار 3 أيام واختتم آخر لقاءاته اليوم ، عبر منصة "ويبيكس"، أن التواصل بين الجامعة ومبتعثيها يجب أن يكون في أعلى درجاته، مؤكدًا للمبتعثين بأنهم سوف يجدون دوما ما يسرهم من زملائهم منسوبي الجامعة الحريصين على وجودهم وحضورهم الدائم في كل مناسبات الجامعة، مبينًا أن المبتعثين هم سفراء لوطنهم ولقيادتهم وشعبهم ويمثلونهم في البلدان التي يدرسون فيها، معبرًا عن تمنياته بأن يكون وجودهم هذا يليق بالمكانة التي وصلت إليها بلادنا بين بلدان العالم ويعكس الصورة الحضارية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال رئيس جامعة شقراء موجهًا حديثه لمبتعثي الجامعة: إنه حريص على حضورهم وتمثيلهم، مشيرًا إلى حرص الجميع على أن يكون التحصيل العلمي هو الهدف الأساسي لوجودهم في الجامعات العلمية العالمية التي يدرسون بها، ليعودوا إلى وطننا الغالي مؤهلين وقادرين على المشاركة في تحقيق رؤيته المستقبلية في النهضة والتقدم والحضور في مقدمة الدول، داعيًا الله أن يوفق الطلبة المبتعثين في كل مكان، وأن يجعلهم ذخرًا لهذا الوطن وشريكاًفي تقدمه ورفعته ونهضته.

عقب ذلك فُتح المجال للمداخلات من المبتعثين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم والاستماع لأهم مقترحاتهم، حيث أبدى رئيس الجامعة رغبته في تطوير سبل التواصل مع مبتعثيها ودعم مشاريعهم وإنجازاتهم، ودعم المتميزين منهم بكل الوسائل المتاحة.

//انتهى //

16:45ت م

0184



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أن الجامعات السعودية تحمل في المرحلة الحالية مسؤولية كبيرة في إعداد شباب الوطن وتأهيلهم للمساهمة الحقيقية في بناء المجتمع،لافتًا إلى أن ولاة الأمر حفظهم الله قد أسندوا هذه الأمانة للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها وكلفوهم بمهنة التعليم للحفاظ على عقول الطلاب والطالبات وتعزيز انتمائهم الوطني وولائهم لهذه البلاد الغالية، وكذلك تنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم بأن تكون الجامعات قريبة من طلبتها كافة في مختلف المواقع، وبخاصة المبتعثين والمبتعثات في الخارج.وأوضح "السيف" خلال لقائه الافتراضي بمبتعثي ومبتعثات الجامعة في دول الابتعاث، والذي امتد على مدار 3 أيام واختتم آخر لقاءاته اليوم ، عبر منصة "ويبيكس"، أن التواصل بين الجامعة ومبتعثيها يجب أن يكون في أعلى درجاته، مؤكدًا للمبتعثين بأنهم سوف يجدون دوما ما يسرهم من زملائهم منسوبي الجامعة الحريصين على وجودهم وحضورهم الدائم في كل مناسبات الجامعة، مبينًا أن المبتعثين هم سفراء لوطنهم ولقيادتهم وشعبهم ويمثلونهم في البلدان التي يدرسون فيها، معبرًا عن تمنياته بأن يكون وجودهم هذا يليق بالمكانة التي وصلت إليها بلادنا بين بلدان العالم ويعكس الصورة الحضارية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وقال رئيس جامعة شقراء موجهًا حديثه لمبتعثي الجامعة: إنه حريص على حضورهم وتمثيلهم، مشيرًا إلى حرص الجميع على أن يكون التحصيل العلمي هو الهدف الأساسي لوجودهم في الجامعات العلمية العالمية التي يدرسون بها، ليعودوا إلى وطننا الغالي مؤهلين وقادرين على المشاركة في تحقيق رؤيته المستقبلية في النهضة والتقدم والحضور في مقدمة الدول، داعيًا الله أن يوفق الطلبة المبتعثين في كل مكان، وأن يجعلهم ذخرًا لهذا الوطن وشريكاًفي تقدمه ورفعته ونهضته.عقب ذلك فُتح المجال للمداخلات من المبتعثين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم والاستماع لأهم مقترحاتهم، حيث أبدى رئيس الجامعة رغبته في تطوير سبل التواصل مع مبتعثيها ودعم مشاريعهم وإنجازاتهم، ودعم المتميزين منهم بكل الوسائل المتاحة.//انتهى //16:45ت م0184

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء: المبتعثون في الخارج سفراء للوطن وننتظر منهم المساهمة في نهضته بعد عودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.