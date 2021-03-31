السعودية اليوم / الصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وتُعلن تسجيل(585) حالة مؤكدة



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حاثه الجميع على أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

و أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

16:41ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسحذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حاثه الجميع على أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.و أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (585) حالة ، مؤكدة وتعافي (369) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5255) حالة منها (693) حالة حرجة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (390007) حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي (378083) حالة ، فيما يخص عدد الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6669) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما أجري (60732) فحصًا مخبريًّا جديدًا.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //16:41ت م0182

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