السعودية اليوم / "تقويم التعليم والتدريب" تقيم اللقاء التعريفي الثاني لمرشحي الشركات التعليمية المتقدمة لطلب الاعتماد المدرسي



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم, اللقاء التعريفي الثاني لمرشحي الشركات التعليمية المتقدمة بطلب الاعتماد المدرسي.

وهدف اللقاء الذي عقد -عن بُعد- ويستمر يومين، إلى تعريف مرشحي المدارس التابعة للشركات التعليمية المتقدمة لطلب الاعتماد المدرسي بعمليات التقويم الذاتي وتعريفهم بمعايير ونظام الاعتماد المدرسي والتعريف بالنظام التقني للاعتماد المدرسي.

واستهدف اللقاء منسوبي المدارس التابعة للشركات التعليمية المتقدمة بطلب الاعتماد، البالغ عددهم (114) مشاركاً ومشاركة.

وكانت الهيئة قد أقامت اللقاء الأول الشهر الماضي وقُدِّمَ فيه عرضٌ عن التقويم المدرسي، وعملية تشخيصية تتم وفق منهجية علمية لجمع المعلومات بطريقة منظمة ومستمرة عن أداء المدارس وتحليلها ودراستها؛ لتحديد جوانب القوة وفرص التحسين في أدائها وإصدار أحكام حول جهودها التطويرية من حيث فاعليتها، وكفاءتها، وأثرها، واستدامتها، وذلك في ضوء معايير التقويم والتميز المدرسي المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما قُدِّمَ عرضٌ عن منطلقات التقويم والاعتماد المدرسي وهي رؤية المملكة 2030، وواقع التعليم العام في المملكة، ومستجدات الممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد المدرسي، وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومتطلبات بيئات التعلم وفق مهارات القرن الحادي والعشرين.

وتأتي اللقاءات امتداداً للقاءات التعريفية التي عقدت خلال الفترة الماضية، كما سيُقدم -بمشيئة الله- برنامجان تعريفيان للعديد من الشركات التعليمية خلال الأسبوع القادم، وذلك للمدارس المتقدمة بطلب تنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

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