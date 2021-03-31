السعودية اليوم / "المواصفات السعودية" وجامعة حائل توقعان مذكرة تعاون في مجال الخدمات التأهيلية والبحثية



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

وقع معالي محافظ الهيئة

وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجامعة بما يتيح إعداد الكوادر والكفاءات العلمية المتخصصة في المجالات التطبيقية المختلفة وبما يسد حاجة المجتمع من القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الجانبين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه.

وأوضحت المواصفات السعودية أن مذكرة التعاون شملت دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية بما يعزز جودة الحياة وتطبيقات خدمة المجتمع، من خلال الاستعانة بالإمكانيات التقنية والتجهيزات العلمية والمختبرية الموجودة لدى الهيئة والخبرات الموجودة لدى الباحثين في كلا الطرفين، إضافة إلى الإشراف المشترك على تدريب طلبة الجامعة في مشاريع التخرج بمختبرات الهيئة.

وبموجب مذكرة التعاون ستشارك الهيئة في تأهيل مختبرات الجامعة من خلال تطبيق آليات "الممارسات المختبرية الجيدة" في مجال "القياس والمعايرة" و "الاختبار"، كما ستسهم الهيئة مع الجامعة في إضافة مواد تخصصية تطبيقية في علم القياس وأنشطة التقييس الأخرى، إضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية في المجالات الفنية والعلمية والبحثية، وتقديم الدورات والبرامج التدريبي لمنسوبي الطرفين.

// انتهى //

16:34ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسوقع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، مذكرة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والبحثية وتبادل الخبرات المتعلقة بنشاطات الجانبين.وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجامعة بما يتيح إعداد الكوادر والكفاءات العلمية المتخصصة في المجالات التطبيقية المختلفة وبما يسد حاجة المجتمع من القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الجانبين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه.وأوضحت المواصفات السعودية أن مذكرة التعاون شملت دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية بما يعزز جودة الحياة وتطبيقات خدمة المجتمع، من خلال الاستعانة بالإمكانيات التقنية والتجهيزات العلمية والمختبرية الموجودة لدى الهيئة والخبرات الموجودة لدى الباحثين في كلا الطرفين، إضافة إلى الإشراف المشترك على تدريب طلبة الجامعة في مشاريع التخرج بمختبرات الهيئة.وبموجب مذكرة التعاون ستشارك الهيئة في تأهيل مختبرات الجامعة من خلال تطبيق آليات "الممارسات المختبرية الجيدة" في مجال "القياس والمعايرة" و "الاختبار"، كما ستسهم الهيئة مع الجامعة في إضافة مواد تخصصية تطبيقية في علم القياس وأنشطة التقييس الأخرى، إضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية في المجالات الفنية والعلمية والبحثية، وتقديم الدورات والبرامج التدريبي لمنسوبي الطرفين.// انتهى //16:34ت م0175

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