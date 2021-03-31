السعودية اليوم / أمانة الأحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق " بوفيهات المطاعم " في رمضان



الأحساء 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أكملت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية خططها التنفيذية للمتابعة الشاملة والرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ومواصلة الجهود الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و البروتوكولات المتعلقة بمواجهة فايروس

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن هذه الخطط تأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية ومايتم تقديمه للاستهلاك الآدمي او الادوات المستخدمة في تقديم الخدمة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وتأكيداً على خلوهم من الأمراض السارية .

من جهته بين مدير صحة البيئة الدكتور قاسم الهزوم أنه تم تكثيف الجولات الرقابية وتكليف فرق عمل تواصل مهامها " صباحاً ومساءً " لمتابعة ورصد سلامة ما يتم عرضه وتداوله في مستودعات المواد الغذائية والثلاجات ومحال بيع اللحوم وكذلك مصانع الأغذية ومحلات التموين و الأسواق المركزية ، مع استمرارية الخطط الرقابية على المطاعم و محلات بيع و تجهيز الأغذية ويمتد ذلك الى محال أنشطة " الحلويات والمكسرات " في الأيام التي تسبق فترة منتصف الشهر الفضيل نظراً لإقبال بعض المستهلكين على تلك المحلات ، لافتاً أنه يتم اثناء تنفيذ الجولات الرقابية في شهر رمضان المبارك العمل على إعداد البرنامج الرقابي المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .

وشددت الأمانة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وأن الاغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين ، منوهاً في الوقت ذاته الى تلقي الأمانة للبلاغات والملاحظات من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940 .

// انتهى//

16:23ت م

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الأحساء 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسأكملت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية خططها التنفيذية للمتابعة الشاملة والرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ومواصلة الجهود الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و البروتوكولات المتعلقة بمواجهة فايروس كورونا المستجد.وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن هذه الخطط تأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية ومايتم تقديمه للاستهلاك الآدمي او الادوات المستخدمة في تقديم الخدمة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وتأكيداً على خلوهم من الأمراض السارية .من جهته بين مدير صحة البيئة الدكتور قاسم الهزوم أنه تم تكثيف الجولات الرقابية وتكليف فرق عمل تواصل مهامها " صباحاً ومساءً " لمتابعة ورصد سلامة ما يتم عرضه وتداوله في مستودعات المواد الغذائية والثلاجات ومحال بيع اللحوم وكذلك مصانع الأغذية ومحلات التموين و الأسواق المركزية ، مع استمرارية الخطط الرقابية على المطاعم و محلات بيع و تجهيز الأغذية ويمتد ذلك الى محال أنشطة " الحلويات والمكسرات " في الأيام التي تسبق فترة منتصف الشهر الفضيل نظراً لإقبال بعض المستهلكين على تلك المحلات ، لافتاً أنه يتم اثناء تنفيذ الجولات الرقابية في شهر رمضان المبارك العمل على إعداد البرنامج الرقابي المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .وشددت الأمانة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وأن الاغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين ، منوهاً في الوقت ذاته الى تلقي الأمانة للبلاغات والملاحظات من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940 .// انتهى//16:23ت م0168

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق " بوفيهات المطاعم " في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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