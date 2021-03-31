السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تستضيف اجتماع عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية



الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

استضافت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس الاجتماع التاسع عشر لعمداء كليات التمريض بالجامعات

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش أهمية الجهود التي تقوم بها لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية، التي تُعنى بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات التمريض بالمملكة، وسبل تطويرها على النحو المحقق للمستهدفات، وسعيها للنهوض بمخرجاتها وتوثيق ركائزها كعامل محوري هام في التنمية الوطنية، مؤكدا أهمية مهنة التمريض في مواجهة الأزمات ذات العلاقة.

بدورها بينت عميدة كلية التمريض الدكتورة فريال القحطاني، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات على جدول الأعمال، منها سد النقص في قطاع التمريض بالكفاءات المؤهلة تأهيلا عاليا، والتحديات التي تواجه التدريب العملي في قطاع التمريض، وقد قدمت اقتراحات في هذا المجال، مشيرة إلى تقديم عدد من المقترحات ومناقشة عددا من التوصيات.

// انتهى //

16:18ت م

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الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واساستضافت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس الاجتماع التاسع عشر لعمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية – عن بعد -، بحضور عدد من القيادات الجامعية والمختصين والمهتمين.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش أهمية الجهود التي تقوم بها لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية، التي تُعنى بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات التمريض بالمملكة، وسبل تطويرها على النحو المحقق للمستهدفات، وسعيها للنهوض بمخرجاتها وتوثيق ركائزها كعامل محوري هام في التنمية الوطنية، مؤكدا أهمية مهنة التمريض في مواجهة الأزمات ذات العلاقة.بدورها بينت عميدة كلية التمريض الدكتورة فريال القحطاني، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات على جدول الأعمال، منها سد النقص في قطاع التمريض بالكفاءات المؤهلة تأهيلا عاليا، والتحديات التي تواجه التدريب العملي في قطاع التمريض، وقد قدمت اقتراحات في هذا المجال، مشيرة إلى تقديم عدد من المقترحات ومناقشة عددا من التوصيات.// انتهى //16:18ت م0167

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