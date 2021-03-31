الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

الطائرات السعودية ترسم علم العراق في استقبال الكاظمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل الرياض اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وفور نزول رئيس وزراء العراق من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.

مراسم رسمية:

وقد أجريت لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.



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