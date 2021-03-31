عقد شراكة بين جمعية الدعوة بخميس مشيط وميراث الخيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - سلمان ال مقرح - أبها

أبرم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط, عقد شراكة مجتمعية مع مؤسسة العلم الواجب الخيرية ( ميراث ) بأبها، بحضور مدير جمعية الدعوة والإرشاد الشيخ عبدالكريم آل مشهور، والمدير التنفيذي لميراث الأستاذ عبدالله محمد آل مشدود.

تبادل الخبرات

وأكد طرفا العقد أن هذه الشراكة تسعى إلى تبادل الخبرات والتعاون في المجالات المشتركة والتطوعية والتطويرية حسب سياسة الجهتين بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

نشر الوعي المجتمعي

وأوضح آل مشهور أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من مبدأ أوجه التعاون بين قطاعات المجتمع في شتى المجالات ومن ضمنها نشر الوعي الاجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل وتقديم البرامج التأهيلية والتربوية لفئات المجتمع المختلفة .

شارك الخبر