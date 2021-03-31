الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

الأفواج الأمنية تضبط مخدرات مخبأة في خزان وقود مركبة بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

تمكنت قوات الأفواج الأمنية من ضبط 70 كيلوجراماً من الحشيش المخدر مخبأ داخل خزان وقود مركبة فيما تم ضبط 24 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود.

تهريب:

وأوضح سناب الداخلية أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا وداير، حيث تم القبض على المتورطين في تهريب المخدرات وحيازتها وإجراء استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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