ميزة مرتقبة جديدة على واتساب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعمل شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير، واتساب، على إضافة ميزة جديدة له.

ميزة جديدة:

وذكرت مواقع تعنى بالأخبار التكنولوجية أن الخاصية الجديدة ستمكّن المستخدمين من تغيير الألوان في التطبيق.

وبدأ التطبيق في العمل عام 2019، واستحوذت عليه شركة فيسبوك في 2014، مقابل صفقة بلغت 19 مليار دولار، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مليارين شهرياً، بحسب سكاي نيوز.

وهذا يعني بكل بساطة أن أي تغيير سيحظى باهتمام واسع النطاق في العالم.

وغرّد حساب موقع “WABetaInfo” المعني بأخبار “واتساب” على “تويتر”: “واتساب يطور حالياً خاصية تسمح للمستخدمين بتعديل الألوان في التطبيق”.

وأضاف أن الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولا يوجد الكثير من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت الراهن.

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