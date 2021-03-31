خطط وبرامج تطويرية للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي مخرجاتها تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام.

وتعمل وكالات الرئاسة بشكل دوري على وضع معايير ومستويات للأداء وتطوير أساليب تقييم كافة المشاريع والبرامج التطويرية المستقبلية بشكل يضمن تحقيق أهدافها الرامية إلى صناعة آفاق مستقبل الرئاسة وإدارتها الخدمية والإدارية.

خطط الرئاسة:

وأكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته بالإضافة إلى دراسة سبل الاستعانة بالروبورتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته ، وإستحداث مظلات ومداخل إلكترونية كاشفة للمعادن وما شابهها على كافة مداخل الساحات ووضع آلية إلكترونية متطورة لاعتماد تصاريح المشاريع والأعمال المدنية ووجبات الإطعام الخيري بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة إضافة إلى تدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي وإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتصاريح إدخال وإخراج الأعيان مما يسهم في تنظيم عملية الدخول والخروج والمحافظة على نظافة المسجد الحرام ومنع دخول مايمس أمنه وسلامة قاصديه.

خدمات التنقل:

وعلى صعيد خدمات التنقل تهدف الوكالة إلى تحقيق الاعتماد الكلي على العربات الكهربائية والاستغناء عن العربات اليدوية وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

كما تعمل الوكالة على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كافة المواد المستخدمة في المسجد الحرام وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة وجلب أجهزة إلكترونية ثابتة لتعقيم الهواء تدعم منظومة الأجهزة المتنقلة والمتحركة التي استحدثتها الرئاسة لتعزيز وسائل مكافحة العدوى وتطوير عمليات التعقيم والتطهير ، إضافة إلى تركيب شرائح تتبع لسجاد المسجد الحرام وجميع المعدات الخاصة بنظافته بحيث يتم تحديد مواقعها والمعلومات الخاصة بكل سجادة ومعدة بطريقة إلكترونية تسهم في تجويد منظومة عمل الإدارة بالإضافة إلى استحداث عربات غسيل جديدة لسجاد المسجاد الحرام تسهم في دعم برامجها الهادفة إلى استبدال العامل التقليدي وتسخير التقنية الحديثة في عمليات نظافة وتطهير وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام .

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