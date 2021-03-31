صندوق الاستثمار الروسي يرحب بـ السعودية الخضراء: على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشاريع:

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

مجالات شراكة:

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.

حماية الأرض والطبيعة

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وقال ولي العهد: إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.

وأضاف أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

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