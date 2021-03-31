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بلدي عسير يناقش شكاوى أهالي الشعف ويلتقي بالمواطنين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

بلدي عسير يناقش شكاوى أهالي الشعف ويلتقي بالمواطنين

متابعات الخليج 365 - سلمان ال مقرح - أبها

قام المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اليوم ممثلاً برئيس المجلس  محمد بن سعيد بريق وعدد من أعضاء المجلس ومندوبي أمانة منطقة عسير بزيارة لمركز الشعف ولقاء الأهالي بمبنى بلدية الشعف الفرعية، حيث بدأ اللقاء باستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالباتهم وشكاويهم التي تتعلق بالخدمات البلدية من سفلتة وإنارة وإعادة سفلتة وفتح طرق المخططات وسفلتتها وخلافها.

بلدي عسير يناقش شكاوى أهالي الشعف ويلتقي بالمواطنين - متابعات الخليج 365

مناقشات أهالي الشعف

صاحب ذلك عدد من المداخلات ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص المواطنين في قطاع تهامة التابع لمركز الشعف والمواطنين في مركز المسقي وكافة القرى التابعة له وتدخل في نطاق خدمات بلدية الشعف.

تلى ذلك عقد اجتماع مع رئيس البلدية ومندوبي الأمانة ومناقشة ما ورد بجدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع تخص الخدمات البلدية وما تواجهه البلدية من تحديات وعوائق تحول دون تقديم بعض الخدمات كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأخرى والتي سوف يتم إعداد تقريرها لاحقاً والحلول المقترحة بإذن الله بمشاركة فريق عمل مشترك من المجلس والأمانة.

بلدي عسير يناقش شكاوى أهالي الشعف ويلتقي بالمواطنين - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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