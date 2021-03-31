شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاهتمام برياضة الفروسية تدعم الموروث الوطني

• تكريم فريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بالخفجي للعام 2021

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية دعماً للموروث الوطني وما تمثله هذه الرياضة من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق وأشاد سموه بإهتمام القيادة بهذه الرياضة من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمها وتطويرها.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لفريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بمحافظة الخفجي للعام 2021، حيث كُرم محافظ الخفجي رئيس مجلس نادي الفروسية محمد بن سلطان الهزاع وعازب القحطاني رئيس وكبير الإداريين بشركة أرامكو لأعمال الخليج الجهة الداعمة للنادي وأعضاء الفريق.

وعبر محافظ الخفجي عن شكره لسموه الكريم على اهتمامه ودعمه لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام والأنشطة الرياضية بشكل خاص والتي يشارك فيها شباب المحافظة حيث كان لهذا الدعم أثره البالغ على نجاح موسم الفروسية بالمحافظة.