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نائب أمير الشرقية : رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

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الدمام - شريف احمد - • الاهتمام برياضة الفروسية تدعم الموروث الوطني

• تكريم فريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بالخفجي للعام 2021

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية دعماً للموروث الوطني وما تمثله هذه من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق وأشاد سموه بإهتمام القيادة بهذه الرياضة من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمها وتطويرها.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لفريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بمحافظة الخفجي للعام 2021، حيث كُرم محافظ الخفجي رئيس مجلس نادي الفروسية محمد بن سلطان الهزاع وعازب القحطاني رئيس وكبير الإداريين بشركة أرامكو لأعمال الخليج الجهة الداعمة للنادي وأعضاء الفريق.

وعبر محافظ الخفجي عن شكره لسموه الكريم على اهتمامه ودعمه لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام والأنشطة بشكل خاص والتي يشارك فيها شباب المحافظة حيث كان لهذا الدعم أثره البالغ على نجاح موسم الفروسية بالمحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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