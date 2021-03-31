تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض متوسط سعر صرف اليورو في مصر خلال تعامللات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، في البنوك ومكاتب الصرافة.

وسجل سعر اليورو لدى البنك المركزي 18.3930 جنيه للشراء، و18.5170 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك جكومي) سجل اليورو 18.3308 جنيه للشراء، و18.3930 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل 18.3637 جنيه للشراء، و18.5425 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل اليورو 18.3872 جنيه للشراء، و 18.566 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.



سعر الدولار والإسترليني

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، نحو 15.6669 جنيه للشراء، و15.7672 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء عند مستوى 21.5389 جنيه للشراء، و21.6815 جنيه للبيع.



سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الأربعاء على شاشات البنك المركزي المصري، مستوى 4.1797 جنيه للشراء، و4.2066 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، سجل خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى البنك المركزي المصري، 4.1773 جنيه للشراء، و4.2043 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في مصر نحو 51.7950 جنيه للشراء، و52.1990 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.