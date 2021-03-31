الزعاق ينصح محبي النزهات البرية بتجنب الأماكن المهجورة والأرض المشجار لهذا السبب

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حذّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق محبي النزهات البرية والكشتات من ظهور جميع الهوام السامة كالعقارب والثعابين من مخابئها الشتوية هذه الأيام، ناصحاً بتجنب الأرض المشجار والأماكن المهجورة.

وأوضح الزعاق أن الحشرات تظهر بكثرة هذه الأيام وهذا السلوك دليل على دخول موسم الأخبية، وهو موسم ظهور ما خبئ من الحشرات والزواحف والهوام السامة من بياتها الشتوي.

وأشار إلى أن الناس قديماً كانوا يستدلون على دخول وخروج المواسم والفصول بعدة طرق، منها السلوك الحشري، والسلوك الزراعي، وتحركات الرياح وتخلقات السحب، والرؤية العينية لذات النجم.

وبين وفقاً لـ “العربية”، أن أدق الطرق الحسابية لمعرفة المواسم والفصول هو السلوك الحشري، حيث إن الله جعل إحساس الحشرات مرهفاً بالتقلبات المناخية.

وأضاف أن ظهور الجعلان دليل على تساوي الليل والنهار، أما ظهور وتفشي الذباب فدليل على أنها سنة ربيعية، فيما يدل تفشي القراد أنها سنة مجذبة.

Source akhbaar24.argaam

