مشادة حادة وتشابك بالأيدي بين عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي (صور)

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وقع تشابك بالأيدي بين عدد من النواب داخل قاعة مجلس الأمة الكويتي، أمس (الثلاثاء)، بعد مشادة حادة وتوتر عقب تصويت المجلس بالموافقة على تأجيل استجوابات، رئيس الوزراء ودخول عدد من النواب المقاطعين للجلسة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن التشابك وقع بين النائبين “صالح الشلاحي” و”سلمان الحليلة” بعد أن قال الأول للنواب “ما فيكم رجال”، وعندما تصاعد السجال اضطر رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي، شهد صباح أمس (الثلاثاء)، أداء الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية.

كما شهدت الجلسة إعلان رئيس المجلس، مرزوق الغانم، بطلان عضوية النائب بدر الداهوم، استنادا إلى ما قضت به المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالطعون الانتخابية.

Source akhbaar24.argaam

