امرأة لديها وديعة في بنك إسلامي وتأخذ عليها مبلغاً غير محدد فما الحكم؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

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أجاب أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، عن سؤال امرأة عن حكم إيداعها وديعة في بنك إسلامي تأخذ عليها مبلغا غير محدد يتغير بين فترة وأخرى، مع وجود هيئة شرعية في البنك؟.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن الاستثمارات في البنوك مختلفة الصور، كما أن العقود فيها متنوعة، موضحا أنه في الجملة إذا كانت المعاملة مبنية على الشراكة في الربح والخسارة فإن ذلك جائز في الأصل.

وأضاف أنه بما أن المصرف المذكور يعتمد المصرفية الإسلامية، بمعنى أنه يتجنب الربا، وثمة رقابة أيضا، فيرجو أن تكون المعاملة التي تسأل عنها المرأة صحيحة.

Source akhbaar24.argaam

