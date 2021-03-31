ولي العهد: ما سينفق خلال الـ10 سنوات القادمة أكثر مما أنفق خلال الـ300 سنة الماضية منذ الدولة السعودية الأولى (فيديو)

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كشفت عدة وزارات وجهات حكومية أمس الثلاثاء عن مدى تسهيل الإجراءات النظامية لإنجاز المعاملات واستخراج الأوراق الرسمية مقارنةً بما كانت عليه في السابق .

ودشنت عدة جهات حكومية هاشتاج بعنوان ” هذا أول ” أوضحت فيه مدى صعوبة الإجراءات سابقاً وكان منها على سبيل المثال صعوبة تجديد جواز السفر حيث كان يشترط حضور المواطن لفرع الجوازات في منطقته ، وكذلك ضررورة الحضور سابقاً والتسجيل في المناقصات الحكومية .

وكان من بين الإجراءات التي تم تسهيلها أيضاً تسجيل المواليد حيث كا يجب التسجيل في المستشفى ثم مراجعة مكتب المواليد وبعد اكتمال التطعيمات يتم إصدار الشهادة وغيرها من الإجراءات في عدة جهات تم تيسييرها واستلام التقدم الإلكتروني.

Source akhbaar24.argaam

