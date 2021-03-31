شاهد.. تعويم سفينة جلالة الملك “حائل” بإسبانيا بأيدي القوات البحرية الملكية السعودية

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عومت القوات البحرية الملكية السعودية سفينة جلالة الملك “حائل” أمس (الثلاثاء)، وهي السفينة الثالثة ضمن مشروع السروات الذي يضم خمس سفن من نوع “كورفيت أفانتي 2200″، في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بإسبانيا.

وقال قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، إن تعويم سفينة جلالة الملك حائل يتماشى مع الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وأضاف الفريق الركن الغفيلي أن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.

وأشار إلى أن سفن المشروع تعد إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً.

وتتميز سفن مشروع السروات بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية، وتفوق هذه السفن بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم.

Source akhbaar24.argaam

