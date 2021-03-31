“تغريدة غامضة” من الجيش الأمريكي.. هل هي رسالة مشفرة؟

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أثارت تغريدة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي على حسابه في تويتر، استغرابا كبيرا وسط مستخدمي هذه المنصة الاجتماعية.

ومساء الأحد، نشر حساب الجيش الأمريكي تغريدة عبارة عن حروف وعلامات مبعثرة بدون أي معنى “؛ l ؛ ؛ gmlxzssaw”.

وتمت إعادة نشر التغريدة الغريبة آلاف المرات قبل حذفها، ثم اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

وأثارت التغريدة، التي اعتبرها البعض رسالة مشفرة، الكثير من الاستغراب والمخاوف، حيث قال معلقون: “هل تريد القيادة الاستراتيجية إخبارنا بشيء ما؟ وذكر آخر: “هل يتعلق الأمر بالأمن القومي”.

وكشف الصحفي مايكل تالين أنه طلب توضيحا من الجيش الأمريكي، وقال: “لا يوجد أي سبب استراتيجي خلف نشر تلك التغريدة”.

وتابع: “وفقا للرد الذي توصلت به من القيادة الاستراتيجية.. لا توجد أي مخاوف على الإطلاق ولم يتم اختراق الحساب”.

وأضاف “يبدو أن مسير الصفحة ترك حاسوبه مفتوحا دون مراقبة، مما سمح لطفل صغير باللعب في لوحة المفاتيح ونشر التغريدة بالخطأ”.

Source akhbaar24.argaam

