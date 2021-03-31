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وثقت كاميرا مراقبة عند أحد المنازل شخصين يقومان بسرقة مقتنيات سيارة إسعاف بتبوك. وأفادت مصادر لـ”أخبار 24″ أن الحادثة وقعت في حي النسيم بتبوك عندما توقفت سيارة الإسعاف لنقل مريض بالفشل الكلوي. وأضافت المصادر بأن الحـادثة وقعت صباح أول أمس (الإثنين) عند الساعة السابعة صباحاً؛ وأن ما تمت سرقته هو مقتنيات المسعف؛ جهاز “جوال”. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر أثناء إسعاف مريض.. لصان يسرقان مقتنيات سيارة إسعاف في تبوك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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