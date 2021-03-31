المملكة تؤكد دعمها لمصر والسودان وتعتبر أمنهما المائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن العربي

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أكدت المملكة في بيان مساء أمس (الثلاثاء)، دعمها ومساندتها لمصر والسودان، معتبرة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

كما أكدت دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف “سد النهضة” وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وذلك وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

Source akhbaar24.argaam

