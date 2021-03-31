تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» لمستخدمي «جوجل كروم»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة رقم «2021-2700» عن وجود ثغرات عدة في متصفح جوجل كروم، موضحًا أنّ جميع القطاعات مستهدفة من هذه الثغرات، ويمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تحذير أمني رقم: 287-2021 تاريخ: 2021/03/31 بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Google Chrome» ، موضحًا تفاصيل التحذير عبر الرابط:

وأوضح المركز في تحذيره الذي حمل رقم 2021-2700 أنّ «مستوى الخطورة عالي ـ القطاع المستهدف: الكل»، وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح نسخة 89.0.4389.114؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

كما نوّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى أنّ المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، مشيرًا إلى أنّ طريقة التحديث تكون من خلال اتباع الخطوات التالية :

ــ افتح Chrome

ــ في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد مساعدة معلومات عن Google Chrome

ــ رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"

ــ سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

ــ انقر على إعادة التشغيل

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