السعودية اليوم / "إدارة الضغوط النفسية" ورشة عمل بالكلية التقنية بنجران



نجران 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم، ورشة عمل بعنوان "إدارة الضغوط النفسية".

وتضمنت الدورة معلومات عن مفهوم الضغوط النفسية والعصبية، والأشكال المختلفة للضغوط، والمؤشرات العامة لاختراقها للدفاعات الشخصية على مستوى الجسد والعقل والسلوك، والأسرة، والأنماط الشخصية المختلفة، وطرق التعامل معها، وأهم مسبباتها في فترة التدريب أو العمل، كيفية مواجهتها وتحويلها إلى أسباب للنجاح والتطوير، وتنمية الاتجاه الإيجابي في الحياة.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الورشة تأتي ضمن نشاط الكلية غير المنهجي للعام الحالي، بهدف إكساب المتدربين مجموعة من المعارف والمهارات للقدرة على التعامل مع ضغوط الحياة وإداراتها بأساليب علمية فعالة.

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13:48ت م

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