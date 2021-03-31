اجتماعي / مجمع إرادة بالرياض يدشن حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح أبطالنا في الحد الجنوبي، بالتعاون مع بنك الدم المركزي بالرياض، تستهدف موظفي ومراجعي المجمع.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات السابقة التي نظمها المجمع، معداً إياها واجباً إنسانياً، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لجنودنا البواسل الذين يدافعون عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وحث الجميع على المشاركة في هذه الحملة ودعمها لتحقيق أهدافها في ظل الاحتياج في بنك الدم بالرياض وغيره من البنوك لمساعدة المرضى والمصابين.

يذكر أن هذه الحملة تستمر على مدى يومين ويراعي القائمون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس

// انتهى //

13:31ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسدشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح أبطالنا في الحد الجنوبي، بالتعاون مع بنك الدم المركزي بالرياض، تستهدف موظفي ومراجعي المجمع.وأوضح المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات السابقة التي نظمها المجمع، معداً إياها واجباً إنسانياً، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لجنودنا البواسل الذين يدافعون عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وحث الجميع على المشاركة في هذه الحملة ودعمها لتحقيق أهدافها في ظل الاحتياج في بنك الدم بالرياض وغيره من البنوك لمساعدة المرضى والمصابين.يذكر أن هذه الحملة تستمر على مدى يومين ويراعي القائمون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا "COVID-19"، بالتشديد على ارتداء الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا لمعرفة الوضع الصحي للمتبرعين.// انتهى //13:31ت م0089

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