السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المستلزمات النسائية



نجران 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع المستلزمات النسائية في المحلات المتخصصة أو متعددة الأقسام التي من ضمنها قسم نسائي، أسفرت عن ضبط 4 مخالفات، وحصر 3 فرص عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 56 محلاً بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 43 موظفاً، و95 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الموظفين الوافدين 41 من مختلف الجنسيات، مبيناً أن نسب التوطين بلغت أكثر من 77% في المحلات متعددة الأقسام، ووصلت النسبة إلى 100% في المحلات المتخصصة.

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13:27ت م

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