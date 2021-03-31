السعودية اليوم / حملة "الخوارج شرار الخلق" تواصل فعالياتها بحفر الباطن



الدمام 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

يواصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حفر الباطن، فعالياته وأنشطته الوقائية والتوعوية لحملة "الخوارج شرار الخلق"، في الأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والأماكن العامة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بالشرقية فهد الثبيتي، أن الفعاليات تتضمن نشر عدد من الرسائل التوعوية والوقائية عبر المنصات التوعوية، منوهاً بدور الهيئة تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، للتحذير من الجماعات والأحزاب المعاصرة وخطرها.

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13:26ت م

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