السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة



بريدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالقصيم اللواء الدكتور مهنا بن عبدالرحمن المهنا رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "لواء".

وهنأ سموه اللواء المهنا بهذه الترقية, مفتخراً بما يقدمه هو وزملائه منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة، من جهود ومنجزات متميزة لمكافحة المخدرات والتوعية لخطرها على الفرد والمجتمع.

بدوره عبر اللواء المهنا عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى - عز وجل - أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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13:26ت م

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