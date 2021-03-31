السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي بين أمانة وكهرباء منطقة نجران



نجران 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

عُقِدَ اليوم في مقر أمانة منطقة نجران، اجتماع تنسيقي بين أمانة وكهرباء المنطقة، لبحث سبل التعاون والتكامل في المشروعات والخدمات المقدمة، وتبادل المعلومات، لتفادي تأخير أو تعثر أي من المشاريع القائمة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أنه تم خلال الاجتماع، استعراض العديد من المواضيع المشتركة من أهمها إصدار الرخص والتصاريح، إيقاف عمل بعض المقاولين، معالجة طلبات الإزاحة، وتسريع إجراءات العمل والتنسيق المباشر بين مسؤولي الجهتين، مؤكداً أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الخدمية من شأنه أن يدفع بخطط وبرامج التنمية للأمام، بما ينعكس على تعزيز البنى التحتية، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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13:25ت م

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