السعودية اليوم / الزويهري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

رفع أحمد بن إبراهيم الزويهري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، على دعمه المستمر لمنسوبي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأبدى اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وعدها وسام فخر واعتزاز وعوناً له - بحول الله - لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينه ووطنه، سائلاً المولى القدير، أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، وأن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره.

// انتهى //

13:24ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسرفع أحمد بن إبراهيم الزويهري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، على دعمه المستمر لمنسوبي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأبدى اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وعدها وسام فخر واعتزاز وعوناً له - بحول الله - لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينه ووطنه، سائلاً المولى القدير، أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، وأن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره.// انتهى //13:24ت م0083

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