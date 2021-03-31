السعودية اليوم / عدد من عضوات مجلس الشورى يلتقين نظراءهن في البرلمان الأفغاني عبر الاتصال المرئي



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

عقد عدد من عضوات مجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض اجتماعاً افتراضياً "عبر الاتصال المرئي" مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني، وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني, وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثل مجلس الشورى في الاجتماع عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية، ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية

فيما شارك من الجانب الأفغاني في الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والمجتمع المدني بالبرلمان الأفغاني ناهيد فريد, ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الأفغاني كلالي أكبري , ورئيس شبكة المرأة الأفغانية نيابة عن المجتمع المدني ماري أكرمي، كما شهد الاجتماع مشاركة سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة السيد أحمد جاويد مجددي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس والبرلمان الأفغاني، واستعرض الجانب الأفغاني شؤون المرأة الأفغانية ومشاركتها في العملية السياسية والتنموية في أفغانستان , وأبرز التطورات التي شهدتها مشاركة المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين.

ونوهت البرلمانيات الأفغانيات بالجهود والمساعي العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في دعم المسلمين ودول العالم الإسلامي، كذلك ما تقدمه من دعم لا محدود لجمهورية أفغانستان في شتى المجالات, مؤكدات أن هذا الدعم المتواصل من المملكة أسهم في ما تشهده أفغانستان من تقدم وتطور في عدة مجالات، لاسيما على صعيد ما وصلت إليه المرأة الأفغانية.

فيما قدم عضوات مجلس الشورى شرحاً عن مسيرة مجلس الشورى بالمملكة وآليات عمله ومشاركته الفاعلة، وما تمثله رؤية المملكة 2030 من داعم مهم للنهوض بالمرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على صعيد تعزيز العلاقة البرلمانية وتنسيق المواقف بين مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

// انتهى //

13:24ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسعقد عدد من عضوات مجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض اجتماعاً افتراضياً "عبر الاتصال المرئي" مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني، وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني, وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ومثل مجلس الشورى في الاجتماع عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية، ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية بالمجلس الدكتورة سامية بخاري.فيما شارك من الجانب الأفغاني في الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والمجتمع المدني بالبرلمان الأفغاني ناهيد فريد, ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الأفغاني كلالي أكبري , ورئيس شبكة المرأة الأفغانية نيابة عن المجتمع المدني ماري أكرمي، كما شهد الاجتماع مشاركة سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة السيد أحمد جاويد مجددي.وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس والبرلمان الأفغاني، واستعرض الجانب الأفغاني شؤون المرأة الأفغانية ومشاركتها في العملية السياسية والتنموية في أفغانستان , وأبرز التطورات التي شهدتها مشاركة المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين.ونوهت البرلمانيات الأفغانيات بالجهود والمساعي العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في دعم المسلمين ودول العالم الإسلامي، كذلك ما تقدمه من دعم لا محدود لجمهورية أفغانستان في شتى المجالات, مؤكدات أن هذا الدعم المتواصل من المملكة أسهم في ما تشهده أفغانستان من تقدم وتطور في عدة مجالات، لاسيما على صعيد ما وصلت إليه المرأة الأفغانية.فيما قدم عضوات مجلس الشورى شرحاً عن مسيرة مجلس الشورى بالمملكة وآليات عمله ومشاركته الفاعلة، وما تمثله رؤية المملكة 2030 من داعم مهم للنهوض بالمرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على صعيد تعزيز العلاقة البرلمانية وتنسيق المواقف بين مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //13:24ت م0082

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