السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تعقد لقاءً للمواءمة مع برامج التحول الصحي



الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

عقدت الهيئة

وناقش اللقاء أهم ركائز الهيئة في عملية الممارسة المهنية، وإمكانية مواءمتها مع مستهدفات التحول الصحي لرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات الصحية ولتحسين القيمة النهائية للمخرجات الصحية.

وكشفت اللجنة التشاورية في الورشة أن برنامج دعم التحول الصحي يتقاطع مع الهيئة في الكثير من المحاور التي تبرز دور الهيئة وتدعمها لأن تكون الداعم الأكبر في تمكين التحول الصحي الوطني من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من المواءمة، هو تحديد المحاور والتقاطعات مع برامج التحول الصحي وتحديد فرص التعاون المستقبلية.

وأبانت أن مجالات المواءمة من جانب الهيئة هي التدريب والبرامج التدريبية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، والقوى العاملة الصحية، والتطوير المهني المستمر، والحوكمة، لتسهيل حصول المجتمع على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحسين جودة التدريب وادراج مفهوم نموذج الرعاية الصحية الحديث في البرامج التدريبية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية.

// انتهى //

13:14ت م

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الرياض 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسعقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، لقاءً تشاورياً مع برنامج التحول في القطاع الصحي ومع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، جمعت قيادات ومسؤولي الجهات المشاركة لمناقشة برامج التحول الوطني وتحديد الأهداف والمشاريع المشتركة لتنظيم الجهود والبرامج الوطنية التي ستعمل عليها الجهات معاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.وناقش اللقاء أهم ركائز الهيئة في عملية الممارسة المهنية، وإمكانية مواءمتها مع مستهدفات التحول الصحي لرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات الصحية ولتحسين القيمة النهائية للمخرجات الصحية.وكشفت اللجنة التشاورية في الورشة أن برنامج دعم التحول الصحي يتقاطع مع الهيئة في الكثير من المحاور التي تبرز دور الهيئة وتدعمها لأن تكون الداعم الأكبر في تمكين التحول الصحي الوطني من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من المواءمة، هو تحديد المحاور والتقاطعات مع برامج التحول الصحي وتحديد فرص التعاون المستقبلية.وأبانت أن مجالات المواءمة من جانب الهيئة هي التدريب والبرامج التدريبية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، والقوى العاملة الصحية، والتطوير المهني المستمر، والحوكمة، لتسهيل حصول المجتمع على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحسين جودة التدريب وادراج مفهوم نموذج الرعاية الصحية الحديث في البرامج التدريبية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية.// انتهى //13:14ت م0079

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.