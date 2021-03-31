السعودية اليوم / أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز في سكاكا



سكاكا 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبد العزيز بمدينة سكاكا، من جسر الصناعية إلى دوار تقاطع الملك عبد العزيز، وذلك ضمن مشروعات إعادة تأهيل الطرق في مدينة سكاكا لتوفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المشروع تضمن إنشاء مسارات للدراجات والمشاة وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات السلامة، إلى جانب أعمال التشجير والإنارة والأرصفة وإعادة الدهان، مشيراً إلى أن أعمال المشروع تضمنت سفلتة 50 ألف متر مربع، وتركيب البلاط على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع، وتمديد شبكة ري إلكترونية بطول 4500 متر، كما تم تركيب 73 عمود إنارة، و 53 لوحة إرشادية، و 100 من المصدات الخرسانية.

وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على سرعة إنجاز مشاريع تأهيل وتطوير الطرق بالمنطقة، وفق أعلى المواصفات، لتسهم في انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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13:13ت م

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