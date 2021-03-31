ترشيد استهلاك المياه موضوع خطبة الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المهيأة مؤقتًا لإقامة صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان 1442هـ، عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وما حث عليه ديننا الحنيف من ضرورة المحافظة عليها، والتأكيد على حسن استخدامها في المنزل والمسجد ومكان العمل، وفي جميع المجالات؛ لتحقيق الاستدامة لموارد المياه، وأهمية التذكير بعظيم نعمة الماء، وأن من شكر هذه النعمة عدم الإسراف فيها.

تعميم لجميع فروع الوزارة

جاء ذلك في تعميم صادر يوم أمس لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها أهمية ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها.

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